Chociaż przed nami studniówki, walentynki i karnawał, to wiele z was na pewno myśli już o wiośnie. A także tym, co będzie modne. Nowości na cieplejsze miesiące konkurują aktualnie na wieszakach z zimowymi wyprzedażami. Dlatego też przygotowałyśmy dla was niewielkie zestawienie tego, co aktualnie jest według nas najciekawsze. Czyli krótka ściąga z tego, co teraz znajdziecie w sieciówka z kolekcji na wiosnę.

Nowości z sieciówek na wiosnę 2015

W H&M królują printy w stylu retro. Płaszcz z rękawem 3/4 jest naszym faworytem. W sklepach znajdziecie również kombinezony (New Look, H&M), i mocne printy, jak te, które znalazłyśmy w River Island i New Yorkerze. Zaś Tally Weijl wiosną 2015 stawia na dżins w stylu lat 90. Oprócz tego znalazłyśmy modowe perłki w Top Secret, Troll i Topshop. Zajrzyjcie do naszej galerii!

