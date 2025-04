Nie lubimy wydawać dużych sum na ubrania i dodatki (chociaż uważamy, że są pewne elementy garderoby, w które warto inwestować). Dlatego bardzo często kupujemy w sieciówkach i na wyprzedażach. Dotyczy to szczególnie sezonowych trendów, które za kilka miesięcy będą już passe. Dlatego tym razem przygotowałyśmy dla wam hity lata 2015, które udało się nam wypatrzeć w popularnych sklepach sieciowych. Jednak najważniejsze jest, że ich cena nie przekracza 50 zł.

W naszym przeglądzie pojawiły się zwiewne sukienki i cienkie wzorzyste spodnie, które będą idealne na upalne letnie dni. A co powiecie na delikatne topy na cienkich ramiączkach? Będą pasowały do przecieranych szortów i sandałów na koturnie. Zaś na chłodniejsze dni idealny będzie longsleeve w kolorze pudrowego różu.

Letnich miesięcy nie wyobrażamy sobie bez wygodnych espadryli, modnych okularów przeciwsłonecznych i sandałków na płaskiej podeszwie. Na wielkie wyjście idealne będą masywne kolczyki i ozdobna opaska do włosów w kolorze pudrowego różu.

1 z 18 Kolczyki H&M, cena, ok. 39,90 zł

2 z 18 Niebieska sukienka H&M, cena, ok. 39 zł

3 z 18 Okulary przeciwsłoneczne F&F, cena, ok. 49 zł

4 z 18 Wzorzysty top H&M, cena, ok. 39,90 zł

5 z 18 Różowa bluzka H&M, cena, ok. 39,90 zł

6 z 18 Biały top New Look, cena, ok. 50 zł

7 z 18 Sukienka w paski H&M, cena, ok. 39,90 zł

8 z 18 Złote sandałki H&M, cena, ok. 49,90 zł

9 z 18 Opaska do włosów H&M, cena, ok. 19,90 zł

10 z 18 Różowe baleriny New Look, cena, ok. 40 zł

11 z 18 Wzorzyste spodnie New Look, cena, ok. 50 zł

12 z 18 Okulary przeciwsłoneczne H&M, cena, ok. 24,90 zł

13 z 18 Biały top F&F, cena, ok. 49 zł

14 z 18 Wzorzyste espadryle House, cena, ok. 49,99 zł

15 z 18 Różowy zegarek House, cena, ok. 39,99 zł

16 z 18 Czerwona sukienka F&F, cena, ok. 49 zł

17 z 18 Różowa spódnica Sinsay, cena, ok, 49,99 zł