Neopren to delikatne sztywna tkanina, która przez lata wykorzystywana była przy produkcji sportowych strojów, takich jak pianki surfingowe, czy buty do sportów wodnych. W związku z tym, że jest tkanina ta to pianka można z niej tworzyć szałowe rzeczy, a do tego jest niedroga. Kilka lat temu projektanci zaczęli wykorzystywać ja do tworzenia kolekcji na co dzień. Sztywny materiał nawet prostym ubraniom nadawał futurystycznego smaczku, który pokochały miliony kobiet i mężczyzn na świecie.



Reklama

Neoprenowe ubrania są hitem!

Ubrania wykonane z tej charakterystycznej pianki wyglądają szałowo. A sukienki, spódnice, czy bluzki to ekstrawaganckie kawałki, które uwielbiają prawdziwe fashionistki. Może i takie znajdą się wśród was. Dlatego przygotowałyśmy galerię z ubraniami z neoprenu ze znanych sieciówek, ale i od polskich projektantów. Ci drudzy często wykorzystują ten materiał zarówno przy letnich jak i jesiennych kolekcjach.

Reklama

Więcej mody na jesień 2014:

Poznaj wszystkie trendy na jesień

Jesienny lookbook Topshop

Pierwsze stylizacje River Island

Zajrzyjcie do naszej galerii z modnymi ubraniami z pianki: