W każdym sezonie, oprócz najgłośniejszych - największych trendów (makro), znajdują się również mikrotrendy, które nie zawsze utrzymują się dłużej niż 1 sezon, ale właśnie tym bardziej się wyróżnia! W związku z tym postanowiłyśmy zrobić niewielki przegląd ubrań w...palmy! Tak, to właśnie ten motyw będzie niezbędny w szafie każdej szanującej się fashionistki. W końcu, czy coś bardziej kojarzy się z latem i wakacjami niż...plaża, słońce i właśnie palmy?

W tym sezonie palma to bardziej wyszukana wersja motywów florystycznych. W naszej galerii znajdziecie najróżniejsze interpretacje tego wzory. Od fotonadruków, przez printy duże i małe. Palmy kojarzą nam się z udanymi wakacjami, zabawą z przyjaciółmi i letnimi romansami. Niech tak będzie! Dlatego przywołujemy dobrą aurę modnymi ciuchami! Do dzieła!

Letnie nowości Bershka

Festiwalowe hity według gwiazd

Modne kimona na lato 2014

1 z 27 Spodnie z palmą Tally Weijl, cena ok. 129 zł

2 z 27 Bluza z palmą F&F, cena ok. 65 zł

3 z 27 Sukienka z palma H&M, cena ok. 79 zł

4 z 27 T-shirt z palmą New Look, cena ok. 49 zł

5 z 27 Szorty z palma H&M, cena ok. 59 zł

6 z 27 Bluzka z palmą F&F, cena ok. 42 zł

7 z 27 Top z palma H&M, cena ok. 49 zł

8 z 27 Góra od kostiumu z palmą New Look, cena ok. 69 zł

9 z 27 Dół od kostiumu z palmą New Look, cena ok. 49 zł

10 z 27 T-shirt z palmą New Look, cena ok. 79 zł

11 z 27 Dół od kostiumu z palmą New Look, cena ok. 49 zł

12 z 27 Sukienka z palmą New Look, cena ok. 129 zł

13 z 27 Koszulka z palmą Local Heroes, cena ok. 119 zł

14 z 27 Bluza z palmą New Look, cena ok. 119 zł

15 z 27 Sukienka z palmą H&M, cena ok. 79 zł

16 z 27 Buty z palmą H&M, cena ok. 59 zł

17 z 27 Spódniczka z palmą Topshop, cena ok. 150 zł

18 z 27 Top z palmą H&M, cena ok. 39 zł

19 z 27 Top z palmą New Look, cena ok. 49 zł

20 z 27 Sukienka z palmą F&F, cena ok. 42 zł

21 z 27 Długa sukienka z palmą H&M, cena ok. 129 zł

22 z 27 Spódnica z palmą New Look, cena ok. 99 zł

23 z 27 Spodnie z palmą New Look, cena ok. 119 zł

24 z 27 Bluza z palmą Local Heroes, cena ok. 169 zł

25 z 27 Kostium kąpielowy z palmą New Look, cena ok. 129 zł

26 z 27 Sukienka z palmą Tally Weijl, cena ok. 79 zł