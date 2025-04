Jeśli zastanawiacie się co latem jest największym hitem zdradzamy wam, że jak zwykle białe koronki. Są romantyczne, kobiece i ultra seksowne. Stworzyłyśmy specjalnie zestawienie sukienek, bluzek, kamizelek i szortów z tym motywem. Ubrania w tym stylu doskonale sprawdzą się podczas letnich upałów na miejskich wybiegach mody czy plażowych imprezach.

Kolor biały świetnie podkreśla opaleniznę i pasuje niemal do wszystkiego. Zwiewne sukienki w połączeniu ze stylowymi gladiatorkami czy szorty w miksie z trampkami slip on to dobre rozwiązanie na ten sezon. Na luzie i jak najbardziej w trendach. Top z białą koronką możecie założyć na kostium kąpielowy a bluzkę połączyć z modnymi szortami z wysokim stanem.

Ubrania z białej koronki są hitem lata!

|Od lewej: Elie Saab, Rochas, Elie Saab, Chloe, Hussein Chalayan - fot. FREE|

Projektanci na wiosenno-letnich pokazach zaprezentowali mnóstwo propozycji w tym klimacie. Długie kreacje maxi na długie letnie wieczory, seksowne bluzki na imprezę i koronkowe wstawki, które nadadzą lookowi letniego smaczku. To iście kobiece rozwiązanie. W białych koronkach zakochał się m.in. Elie Saab, Chloe czy Huessein Chalayan. A to znak, że to dobra opcja na ten sezon.

|Od lewej: Doda, Soo-Joo Park, Kim Kardashian, Katie Piper, Kate Walsh - fot. ONS.pl|

Białe koronki wyglądają świetnie również na gwiazdach. Noszą je przy najróżniejszych okazjach. Na czerwonych, na co dzień do szpilek i do płaskich butów. Podoba się wam ten styl? Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie co znajdziecie aktualnie w sklepach.

Więcej modnych hitów na lato 2015:

