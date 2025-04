Nic w modzie nie wzbudza takich emocji jak zwierzęce wzory. Podczas, gdy jedni uważają je za stylowe i intrygujące, dla innych są nie do przyjęcia. Warto jednak się do nich przekonać, bo świat mody daje nam jasno do zrozumienia, że drapieżne printy to nie tylko chwilowy trend. Lamparcie cętki, zebra, żyrafa czy panterka, od kilku sezonów pojawiają się na wybiegach największych domów mody. W swoich wiosenno-letnich kolekcjach wykorzystali je m.in. Michael Kors, Sergio Hudson, Roberto Cavalli i Alexandre Vauthier. Modelki paradowały w nich ubrane od stóp do głów i tym samym pokazały, że mogą wyglądać naprawdę świetnie i stylowo. Wymagają tylko odpowiedniej oprawy.

Reklama

Styliści zgodnie twierdzą, że ubrania w dzikie nadruki najlepiej czują się w swoim towarzystwie (total looki) lub w zestawieniu z klasyczną resztą w stonowanych kolorach, np. czernią, brązem i beżem. Same w sobie są na tyle efektowne, że nie potrzebują konkurencji.

Jeżeli jednak mimo wszystko, są dla ciebie zbyt krzykliwe i zupełnie nie czujesz tego klimatu, możesz zacząć powoli, małymi krokami wplatać trend przez dodatki np. apaszkę, torebkę, pasek czy spinkę do włosów. Niekoniecznie muszą być w oryginalnej kolorystyce. Na kolorowym tle wyglądają dużo łagodniej. Szukając modnych ubrań w motywy zwierzęce, zerknij na naszą krótką listę.

Spis treści:

Marynarka w zwierzęcy wzór sprawdzi się nie tylko podczas wieczornych wyjść z przyjaciółmi. Świetnie wypadnie też w biurowej stylizacji. Dobierz tylko podstawową resztę np. proste cygaretki i gładki, czarny top. Jeśli zdecydujesz się na skórzaną, wykorzystasz też jako kurtkę w chłodniejsze dni.

Sukienki ażurowe wiosna-lato 2022: 5 najpiękniejszych, z którymi nie będziesz chciała się rozstawać

fot. River Island, cena: ok. 400 zł; Mohito, cena: ok. 180 zł; Bershka, cena: 200 zł/materiały prasowe

Efektowna koszula w dziki print to prosty sposób na wstrzyknięcie trendu do stylizacji. Zakładaj do pracy, na lunch z przyjaciółmi i na imprezę.

fot. Bluzka Missguided, cena: 129 zł; Massimo Dutti, cena: 249 zł; Bershka, cena: 69,99 zł/materiały prasowe

Lubisz bawić się modą i wyróżniać się z tłumu? Wskakuj w spodnie w tym stylu. W sklepach znajdziesz spory wybór - od tych zadziornych, z imitacji skóry, które z powodzeniem założysz też jesienią, po lekkie i przewiewne, idealne na upalne dni.

Modne jeansy na wiosnę 2022: 6 modeli, które nosi teraz każda it-girl

fot. H&M, cena: 199 zł; Zara, cena: 139 zł; Dickies, cena: 259 zł/materiały prasowe

Sukienki w zwierzęcy print to must have na lato 2022. Najbardziej pożądane są te na cienkich ramiączkach. Wybierz midi lub mini, jak wolisz i noś je o każdej porze. Druk świetnie wypadnie również na eleganckich kreacjach (patrz sukienka nr 1).

fot. Hexeline, cena: ok. 800zł; Zara, cena: 119 zł; Zara, cena: 119 zł/materiały prasowe

Kompletując wakacyjną garderobę, nie zapomnij też o spódnicy z odciskiem dzikich zwierząt. Jeśli jesteś miłośniczką takich printów, model nr 1 to opcja dla ciebie. Pantera jest wyrazista, ale dobierz do niej satynowy, czarny top i szpilki, a zobaczysz ją zupełnie z innej strony. Gdy wolisz bardziej łagodne wersje, midi spódnica w czarno biały nadruk lub mini w zebrę, będą strzałem w dziesiątkę.

fot. Never Fully Dressed, cena: 299 zł; Zara, cena: 119 zł; spódnica Bershka cena: 69,90 zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Małe torebki na wiosnę i lato 2022 - 9 modeli, które cieszą się największą popularnością

Marynarki oversize wiosna-lato 2022: 4 inspiracje na modny i stylowy look

Reklama

Szukasz modnych ubrań? Tego nie mamy, ale wiemy, kto ma! A my mamy do Top Secret kod rabatowy, który sprawi, że letnie odświeżanie garderoby będzie wyjątkowo przyjemne!