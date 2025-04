Victoria Bekcham nigdy nie zawodzi. Nieważny, czy ma na sobie szalone stylizacje z metką Driesa Van Notena, czy klasyczny zestaw znany od zarania dziejów. Zawsze wygląda świetnie! Tym razem paparazzi sfotografowali ją...niespodzianka - na lotnisku. Gwiazda, która właśnie otworzyła swój pierwszy, flagowy butik w Londynie postawiła na modny duet - biel i czerń.

Ubierz się w stylu Victorii Beckham

Gwiazda w czarnych cygaretkach, białej koszuli i nonszalancko zarzuconej na ramiona marynarce wyglądała bombowo. Zatem i my tworzymy look w tym stylu. Po spodnie wybierzcie się do F&F, zaś po żakiet do Trolla. Koszulę znajdziecie w H&M, a proste czarne szpilki w Primamoda. Nasz model okularów przeciwsłonecznych pochodzi z kolekcji Vogue, zaś matowa szminka w kolorze nude z nowej kolekcji Bobbi Brown.

