Natalia Siwiec po raz kolejny pokazała się w świetnej stylizacji. Tym razem podczas spotkania promocyjnego pewnej gry komputerowej nasza ukochana celebrytka pojawiła się w czarno bordowej stylizacji z ołówkową spódnicą. Długość do kolana, do tego botki za kostkę i crop top to look bardzo w stylu Kim Kardashian. Czyżby Polka upodabniała się do swojej idolki zza Wielkiego Oceanu?

Reklama

Modna Natalia Siwiec w imprezowym stylu

Ażurowe botki w stylu Natalii znalazłyśmy w zimowej kolekcji F&F, zaś skórzaną spódnicę zamieniłyśmy na dzianinową z nowej linii Topshop. Do tego krótka bluzka z River Island, torebka na łańcuszku z Primamoda i lakier do paznokci z najnowszej limitowanej kolekcji Bobbi Brown. Całość oceniamy na 5-tkę, a wy?

Reklama

Więcej stylizacji doskonałych na imprezę:

Kate Moss w stylizacji na wieczorne party

Dżins i biel w stylu Kylie Minogue

Imprezowe looki gwiazd w Hollywood