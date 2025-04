Styl Mirandy Kerr kochają chyba wszystkie, dlatego każdy jej nowy look to dla nas okazja by podpatrzyć jak dobrze się ubrać. Tym razem piękna top modelka postawiła na wciąż modne połączenie złota i czerni. Złote spodnie, skórzany płaszcz Stelli McCartney, prosty tank top i sandałki na obcasie Giuseppe Zanottiego stworzyły fantastyczną całość. Bez zbędnych ozdobników.

Ubierz się jak Miranda Kerr w polskich sklepach

Złote spodnie znalazłyśmy w zimowej kolekcji Evy Minge, zaś sandałki wśród nowych propozycji New Look. Skórzany płaszcz podpatrzyłyśmy w sklepie polskiego brandu Simple CP, a najprostszy z możliwych tank topów w H&M. Jak podoba wam się to zestawienie? Bo my ubrałybyśmy się tak zarówno na randkę, jak i nocną imprezę. Oby nam tylko stópki nie zmarzły...

