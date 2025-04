Ubrania w stylu marynarskim chyba nigdy nie wyjdą z mody. Co roku w ciepłych sezonach króluje miks bieli i granatu z dodatkiem czerwieni. Ubrania w paski z jachtem w tle, albo bez...Wiosną i latem 2014 nosimy ubrania w marynistycznym klimacie zarówno na wakacjach, jak i w mieście.

W naszym zestawieniu modnych ubrań w stylu marynarskim znalazły się proste topy w paski (ceny startują od ok. 25 złotych), które można dowolnie łączyć z innymi wzorami. Szorty i ponadczasowe baleriny, których ceny zaczynają się od 39 złotych. Do tego wybrałyśmy sukienki w paski, których nie może zabraknąć w naszych urlopowych garderobach, a do tego torebki w tym klimacie i ekstrawaganckie kapelusze z dużym rondem. Ale c jeszcze? Sprawdźcie same!

