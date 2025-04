Styl księżnej Kate podziwiany jest na całym świecie. Nic dziwnego, jej życie to historia, jak z bajki dlatego kobiety utożsamiają się z nią, a co za tym idzie chciałyby wyglądać tak jak ona. Nic trudnego! Oprócz tego, że niektóre kreacje 32-letniej żony księcia Williama kosztują krocie to niektóre z nich można kupić w popularnych sieciówkach. Jak było tym razem?

Kupuj ubrania księżnej Kate w internecie

Kate Middleton, a raczej księżna Cambridge, jako lokalna patriotka nosi zazwyczaj ubrania i dodatki brytyjskich marek. Ku uciesze angielskich, irlandzkich, czy szkockich designerów, których projekty rozchodzą się na pniu. Tym razem księżna wybrała czarną sukienkę marki Temperly London, którą możecie kupić przez ich stronę internetową. Podobnie, jak klasyczne szpilki Jimmiego Choo. Niestety wybór jej nie jest najtańszym, ale warto śledzić jej stylizacje, bo czasem trafiają się perełki za bezcen!

