Karl Lagerfeld jak zwykle pokazał na co go stać. Tym razem modelki w kreacjach haute couture z kolekcji jesień-zima 2015/2015 paradowały między stołami do ruletki i black jacka. A w momencie gdy topowe modelki prezentowały jego najnowsze pomysły słynne gwiazdy bawiły się w stworzonym przez Chanel kasynie - wśród nich można było zobaczyć m.in. Julianne Moore, Larę Stone, Kristen Stewart i Vanessę Paradis.

Stylowe gwiazdy po pokazie Chanel w Paryżu

To co działo się na pokazie było równie ciekawe jak to co działo się po całym show. Gwiazdy przebrane w swoje ciuchy wyglądały równie stylowo jak w tych z metką Chanel. Wszystkie postawiły na totalny luz. Modne koszulki, wiodący prym denim i stylowe buty. Jak zatem na co dzień noszą się znane gwiazdy?

Kristen Stewart, Julianne Moore & @Lara_stone #ChanelHauteCouture #ChanelCerclePrivé #pfw Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika CHANEL (@chanelofficial) 7 Lip, 2015 o 11:35 PDT

Kristen Stewart, która uwielbia luźne stylizacje tym razem miała na sobie dżinsy z podwiniętymi nogawkami i czarne trampki Converse. Do tego tan top w modnym kolorze szarym z supełkiem. Sexy! Lara Stone miała na sobie szorty i top z ciurkami. Do tego klasyczne okulary i delikatne sandałki. Świetna opcja na wakacyjne podróże.

Córka Johnnego Deppa i Vanessy Paradis - Lily Rose Depp, która wystąpiła w pokazie w roli modelki miała na sobie spodnie z wysokim stanem, prosty tank top z nadrukiem i modne sandały. A do tego akcesorium obowiązkowe - plecak. A na koniec pomysł w stylu Rity Ory. Koszulka z nadrukiem, dżinsowe szorty i wysokie kozaki. Opcja świetna, ale dla dziewczyn ze szczupłymi nogami.

