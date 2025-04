34-letnia Edyta Herbuś to gwiazda, która nigdy nas nie zawodzi. W miniony weekend pojawiła się na nagraniu programu Dzień Dobry TVN w stylizacji doskonałej. Luźnej, proste i jakże seksownej. Biała koszula w połączeniu z dżinsami sprawia wrażenie niewymuszonej elegancji. Do tego duża torba - to profesjonalizm i czerwone sandały z frędzlami to ekstrawagancja. Wszystko tu ze sobą gra.

Modne ubrania w stylu Edyty Herbuś

Jeśli stworzyć look w stylu znanej aktorki i tancerki zajrzyjcie do H&M w poszukiwaniu najprostszej białej koszuli (oczywiście jeśli już takiej nie posiadacie), luźne dżinsy wybrałyśmy z oferty Gap a okulary w białych oprawkach wyszukałyśmy w promocyjnej cenie na stronie Top Secret. Do tego torba w kolorze cappuccino od Sabriny Pilewicz i sandałki na obcasie. Podobne, do tych które nosi Edyta znalazłyśmy w niskiej ceni w jednym z internetowych sklepów.

Całość uzupełniłyśmy pomadką z wiosennej kolekcji Dior, która wygląda na niemal identyczną do tej, którą w programie miała na sobie Edyta. Podoba się wam całość? Dla nas bomba!

