Myślami jesteśmy już na wakacjach dlatego gdy wpadł nam w ręce look z paryskiego pokazu Chloe postanowiłyśmy rozłożyć go na czynniki pierwsze. A wam ułatwić stworzenie letniego zestawu na co dzień. Spódnica maxi z tank topem w sportowym stylu i luźnymi dodatkami. Wygodnymi klapkami i modną torebką ze stylowymi frędzlami. Jak wam się podoba?

Letni zestaw w stylu Chloe

Jeśli podoba wam się look w tym stylu to mamy dobrą wiadomość. W popularnych sieciówkach znajdziecie wszystkie odpowiednie elementy. My jednak idąc o krok dalej postanowiłyśmy uzupełnić go droższymi, ale za to bardziej wyjątkowymi dodatkami. Niedroga baza i droższe akcesoria - w końcu te przydadzą nam się przez lata.

Czarną spódnice maxi znajdziecie w sklepach H&M zaś identyczny do tego z wybiegu tank top w New Look. Torebka z frędzlami to zdobycz z kolekcji polskiej marki MAKO, zaś klapki z szerokim paskiem to pachnące cudeńka z gumy od Melissy. Jak wam się podoba ten styl?

