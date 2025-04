Paski, co roku trafiają do trendowych zestawień. Tym razem wybrałyśmy dla was ubrania w odcieniach bieli i czerni, bo to połączenie jest wciąż bardzo gorące. W poprzednich sezonach najmodniej było łączyć najróżniejsze printy ze sobą. Kropki z paskami, czy kwiaty z geometrycznymi wzorami. Wiosną i latem 2015 najlepiej, wspomniane paski łączyć ze sobą. W każdej dostępnej wersji.

Modne czarno-białe paski na wiosnę i lato

Ten swoisty miks stworzy szałowe total looki. Paski nosimy zatem od stóp do głów. Nie będzie to oczywiście trudne, bo w sklepach znajdziecie chyba wszystkie dostępne elementy garderoby w tej wersji. Spodnie, bluzki, sukienki, swetry, marynarki, buty, torebki, czy okulary przeciwsłoneczne.

W naszej galerii znajdziecie propozycje z takich sklepów jak: H&M, New Yorker, Simple CP, Topshop, River Island, Tally Weijl, Gatta, Medicine, czy Levi's.

