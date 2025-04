Biało-granatowe to wakacyjny klasyk, który od lat powraca w sezonie letnim. W końcu styl marynistyczny jest elegancki, kobiecy i doskonale pasuje na wakacyjne miesiące. Ale nie tylko! Paski w tym stylu są schludne i pasować będą równie dobrze do biurowego looku czy tego na randkę.

Paski możecie nosić od stóp do głów tak jak wymyślili to sobie w tym sezonie Jean Paul Gaultier czy Diane Von Furstenberg. tworząc stylowe "totale", ale także łączyć je innymi kolorami. My jednak najbardziej polecamy pozostać w wersji tradycyjnej - granatowo (niebiesko) - białej. Są pewne rzeczy, których lepiej nie wymyślać na nowo. Musimy przyznać, że uwielbiamy ten styl. Do zestawu w paski (najlepiej z kotwicą...:), doskonale pasować będzie do czerwonego manicure.

Ubrania marynistyczne na lato 2015

|Od lewej: Diane Von Furstenberg, Isola Marras, Michael Kors|

Do naszej galerii trafiła szczęśliwa 15-stka, którą z chęcią znalazłybyśmy w swojej szafie. Duża torba z River Island i wygodne buty z H&M ładnie zagrają z sukienką z F&F. Piękne rzeczy w tym trendzie kupicie również w sklepach Solar - aktualnie zaczęły się tam przeceny.

Oprócz tego ciekawe rzeczy w marynistycznym stylu znajdziecie w New Look, Top Secret, Topshop i Aryton.

