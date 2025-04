Wiosna 2016 będzie należała do dwóch wzorów kochanych przez kobiety na całym świecie - kwiatów i pasków. Dzisiaj pod lupę bierzemy ten pierwszy. Zobaczcie, jakie ubrania i dodatki z tym modnym motywem znajdziecie obecnie w sklepach.

Reklama

Kwiatowy szał w wiosennej odsłonie

Zapewne wiele z was pomyślało, że to nic nowego i wieje nudą. Zapewniamy, że nie! W tym sezonie florystyczne motywy nabierają innego charakteru. Wiosną kwiaty są bardziej kobiece i odważne. W tym sezonie romantyczna łączka odchodzi do lamusa! Teraz stawiamy na duże wyraźne nadruki przedstawiające kwiaty. Najlepiej, jeżeli będą na wyrazistym tle - czarnym, pomarańczowym, żółtym czy turkusowym. Poniżej znajdziecie kilka inspiracji w wiosenno-letnich pokazów mody znanych marek. Prawda, że piękne?

Od lewej: Andrew GN; Dolce&Gabbana; Andrew GN; Dolce&Gabbana

Modne ubrania w kwiaty

Ubrania zrobione kwiatowym motywem wracają, tak często, że zapewne każda z was ma w swojej szafie sukienkę, spódnicę lub bluzkę zdobioną tym uroczym motywem. Jeżeli nie, koniecznie musicie kupić przynajmniej jedną rzecz. Jesteśmy pewne, że taki ciuch przyda się wam nawet za kilka lat.

Ale jakie ubrania można obecnie kupić w sklepach? Jest ich bardzo dużo, my stworzyłyśmy listę 21. produktów, które naszym zdaniem są godne uwagi. Jesteście ciekawe? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii! My w tym sezonie stawiamy na spodnie zdobione uroczym kwiatowym motywem!

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków na wiosnę:

Ta kurtka będzie hitem wiosny 2016!

Nasz hit! Pierwsze propozycje z kolekcji znanych marek

Tallinder - nowa marka na polskim rynku