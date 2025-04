Wiosna 2015 będzie należała do kwiatowych motywów! Jednak w tym razem ten popularny wzór jest nieco inny - większy i bardzie odważny. Nuda? Zapewniamy, że nie! Florystyczne desenie jeszcze nigdy nie były tak kobiece i nowoczesne. Przekonajcie się same!

W popularnych sieciówkach znajdziecie bardzo dużo ubrań i dodatków zdobionych kwiatami. W naszej galerii znajdziecie kilkanaście modeli, które zwróciły naszą uwagę m.in.: kobiece sukienki, romantyczne koszule, zwiewne bluzki, wygodne spodnie, luźne bluzy i seksowne body. Ceny? Już od 49 zł. Zobaczcie, czy uda się wam coś znaleźć...

1 z 32 Spodnie w kwiaty New Look, cena, ok. 125 zł

2 z 32 Sukienka w kwiaty Topshop, cena, ok. 275 zł

3 z 32 Sukienka w kwiaty Mohito, cena, ok. 99,99 zł

4 z 32 Spodnie w kwiaty Mohito, cena, ok. 139,99 zł

5 z 32 Sukienka w kwiaty New Look, cena, ok. 120 zł

6 z 32 Sukienka w kwiaty Lidia Kalita, cena, ok. 650 zł

7 z 32 Body w kwiaty River Island, cena, ok. 175 zł

8 z 32 Bluzka w kwiaty House, cena, ok. 49,99 zł

9 z 32 Spodenki w kwiaty Dorothy Perkins, cena, ok. 119 zł

10 z 32 Bluzka w kwiaty Cropp, cena, ok. 69,99 zł

11 z 32 Kombinezon w kwiaty River Island, cena, ok. 275 zł

12 z 32 Spódnica w kwiaty Topshop, cena, ok. 175 zł

13 z 32 Sukienka w kwiaty Taranko, cena, ok. 369 zł

14 z 32 Spódnica w kwiaty Mohito, cena, ok. 99,99 zł

15 z 32 Spódnica w kwiaty River Island, cena, ok. 110 zł

16 z 32 Płaszcz w kwiaty Dorothy Perkins, cena, ok. 180 zł

17 z 32 Kombinezon w kwiaty River Island, cena, ok. 100 zł

18 z 32 Koszula w kwiaty Reserved, cena, ok. 99,99 zł

19 z 32 Spódnica w kwiaty Topshop, cena, ok. 180 zł

20 z 32 Sukienka w kwiaty Mohito, cena, ok. 119 zł

21 z 32 Spódnica w kwiaty New Look, cena, ok. 50 zł

22 z 32 Bluzka w kwiaty Mohito, cena, ok. 59,99 zł

23 z 32 Spódnica w kwiaty Lidia Kalita, cena, ok. 490 zł

24 z 32 Koszula w kwiaty Lidia Kalita, cena, ok. 420 zł

25 z 32 Koszula w kwiaty Reserved, cena, ok. 99,99 zł

26 z 32 Bluzka w kwiaty River Island, cena, ok. 150 zł

27 z 32 Bluza w kwiaty Reserved, cena, ok. 69,99 zł

28 z 32 Spodnie w kwiaty Zara, cena, ok. 169 zł

29 z 32 Sukienka w kwiaty New Look, cena, ok. 260 zł

30 z 32 Sukienka w kwiaty New Look, cena, ok. 100 zł

31 z 32 Koszula w kwiaty River Island, cena, ok. 210 zł