Kwiaty w zimowym looku

W tym roku w zimowych kolekcjach zapanowało prawdziwe flower power. Trendy wyraźne pokazują, że na topie są wszystkie kwiatowe wzory. Absolutnym hitem są różne kreacje róż, złociste astry oraz chryzantemy.

Reklama

fot. materiały prasowe/ Fotolia

Projektanci nie boją się również odważnych połączeń florystycznych motywów z klasyczną czernią.

torebka Wittchen, cena: 159zł

Przygotowałam dla was zestawienie najciekawszych kwiatowych propozycji. Sprawdź co warto mieć tej zimy w swojej garderobie!

Bluzki w kwiaty

Kompozycje kwiatowe na bluzkach to absolutny must have tej zimy. Kobiety, lubiące żywe kolory, mogą postawić na wyraziste chabry.

bluzka TopShop, cena: 10 funtów; t-shirt Vero Moda, cena: 79 zł

Te, które wolą stonowane stylizacje z pewnością dobrze będą się czuły w klasycznych czarnych bluzkach z florystycznym nadrukiem.

Spodnie i legginsy

Drobne motywy kwiatowe dominują na legginsach oraz spodniach. Ich soczyste kolory ożywią nie tylko każdą stylizacje, ale też szarość zimowych ulic.

spodnie BonPrix, cena: 99zł; spodnie Terranova, cena: 29 zł

Spódnice i sukienki

Projektanci w tym sezonie postawili na sukienki z klasycznym czarnym tłem w połączeniu z czerwono-białymi różami. Takie zestawienie pojawiło się również w kolekcjach Matthew Williamsona czy Blugirl.

sukienka Mango, cena: 99 zł, spódnica River Island, cena: 134 zł

Żywsze kolory dominują w nadrukach spódnic, na których przede wszystkim pojawiają się jasne odcienie różu, zieleni i fioletu.

Swetry i żakiety

Duże motywy różane są najczęściej pojawiającą się kompozycją kwiatową. Doskonale wyglądają na asymetrycznych swetrach oraz rozmaitych krojach żakietów.

Reklama

długi sweter Mango, cena: 79 zł, żakiet Dorothy Perkins, cena: 146 zł

Projektanci również tutaj postawili na ciemne tło, które kontrastuje z żywymi kolorami kwiatów.

Jak wam się podoba zimowy flower power?

Polecamy: Róż w zimowych stylizacjach