Tak, florystyczne wzory są wciąż modne. Z tym wyjątkiem, że jesienią 2014 będą one występowały w trochę innym klimacie. Niemniej nowością będą ubrania w kwiaty w iście letnim stylu. Tradycyjnie, najwięcej będzie tych w stonowanych kolorach i w wiktoriańskim stylu wprost z obrazów olejnych. Jednak dla tych, które lubią modowe smaczki polecamy postawić na biel i weselsze tonacje.

W nadchodzącym sezonie hitem będą eleganckie aksamitne bluzki sprawiające wrażenie ciężkich. To samo tyczy się marynarek! Wzorzyste modele będą gorącym hitem. A dla bardziej odważnych proponujemy kwiatowe total looki. Któraś się odważy?

