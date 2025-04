Kwiatowe motywy to trend, który kojarzy się głównie z sezonem wiosenno-letnim. Jednak w tym roku największe domu mody postanowiły zagrać nam na nosie i florystyczne akcenty pojawiają się również na ubraniach i dodatkach, które będą hitem sezonu jesień-zima 2017/2018.

Poznajcie więcej modnych propozycji na sezon jesień-zima 2017/2018

Oczywiście trendy rządzą się swoimi prawami, a ulica swoimi. Jednak jesteśmy przekonane, że kolorowe kwiaty znajdą grono swoich wiernych wielbicielek. My oczywiście się do nich zaliczamy!

Pamiętajcie jednak, żeby kupować rzeczy zdobione kwiatami w rozmiarze XXL. Romantyczna łączka nadal jest zarezerwowana jedynie na gorące letnie miesiące.

Robiąc teraz zakupy, pamiętaj o trendach na jesień i zimę 2017/18. Jakie printy będą hitem?

Nie ma nic prostszego! Zwiewne sukienki, spódnice i tuniki noście z kozakami na obcasie i długim mięsistym kardiganem. Dzięki temu uzyskanie modny, nowoczesny, a przy okazji szalenie kobiecy look. Jeżeli sukienki i spódnice nie są waszym ulubionym elementem garderoby, to postawcie na spodnie (najlepiej szerokie), koszule i marynarki.

Ten wzór jest również na topie w sezonie lato 2017. Więc pomyślcie już teraz o swoich jesiennych stylizacjach, a ubrania kupujcie na wyprzedażach. Dzięki temu będziecie wyglądały modnie i nie wydacie fortuny.