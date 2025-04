Nie trzeba nikomu przypominać, że krata to jeden z najmodniejszych wzorów sezonu. Jednak dzieląc ten trend najmniejsze - najmocniejszym jej rodzajem jest krata piknikowa. Składająca się z dwukolorowych, równych kwadracików kojarzy się na pewno wielu z charakterystycznymi obrusami, które często wykorzystywane są właśnie przy plenerowych okazjach. Pokochał ją i zreinterpretował m.in. Olivier Rousteing, który projektuje dla Balmain.

Piknikowa krata kojarzy się ze stylem country, jednak koszula w ten deseń to również świetne rozwiązanie na stylizację do pracy, a z odpowiednimi dodatkami - na randkę. Jak widać powyżej na zdjęciu z pokazu Balmain, można stworzyć z niej niesamowity i wyrafinowany look. W naszej galerii znajdziecie propozycje w różnych kolorach i rozmiarach kratek. Które będą dla was najodpowiedniejsze? Zadecydujcie same!

