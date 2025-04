Neonowe odcienie zieleni, pomarańczy, różu i niebieskiego to hit, który powraca do trendów co sezon. I słusznie bo każdej stylizacji nadadzą świeżości i letniego smaczku. A do tego doskonale podkreślają opaleniznę, na której podczas wakacji wyjątkowo nam zależy.

Ubrania i dodatki w odcieniach fluo dobrze grają z czernią i bielą, ale także same ze sobą. Odważniejsze fashionistki pięknie komponują te odważne odcienie tworząc neonowe total looki. Te najlepiej wypadną jednak podczas wakacyjnych wypadów na za miasto. Nie szykujmy się raczej w nich do pracy. W biurze, w szczególności latem możemy sobie pozwolić na odrobinę ekstrawagancji w postaci najwyżej dodatków.

Neonowe hity na pokazach mody

Projektanci też świetnie ogrywają ten dosyć mocny trend. W końcu nie każda kobieta chce pozwolić sobie na takie szaleństwo. Jednak oni mają na to pomysł. Niektórzy odważne promują intensywne barwy fluo w kompletacie. Jednak inni, tak jak robi to francuska marka Zadig & Voltaire (żółty komlet poniżej), łączy je z pastelowymi odcieniami, dzięki temu całość nabiera ogłady i wygląda na bardziej stonowaną.

Innym pomysłem jest oczywiście moda plażowa lub sportowa. Na plaży tak samo jak i przy joggingu powinnyśmy być jak najbardziej widoczne, oczywiście z różnych powodów. Na plaży chcemy się podobać a podczas uprawiania sportów musimy wyróżniać się ze względów bezpieczeństwa. Dlatego też najmocniejszym trendem są ubrania znanych marek, tj. Reebok czy adidas, które ubrania i obuwie sportowe operają na neonach.

|Od lewej: Jean Charles de Castelbajac, Junko Shimada, Zadig & Voltaire - fot. FREE|

Reasumując temat polecamy latem 2015 pomyśleć o czymś we "wściekłym" kolorze. Wyraźmy siebie nosząc intensywne barwy na co dzień, na imprezę a także na wakacjach. Bawmy się swoim wizerunkiem - oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku.

