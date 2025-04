Staramy się przybliżyć wam trendy, które będą obowiązywały w sezonie jesień-zima 2017/2018. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i jedne z nich lubimy bardziej (pewnie dlatego pojawiają się u nas znacznie częściej), a inne traktujemy z pewną rezerwą. Jednym z takich trendów są grochy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że są kobiety, które je kochają, ale my dopiero się do nich przekonujemy.

W tym roku ten retro wzór występuje na ubraniach o nowoczesnych krojach, a takie połączenie do nasz przemawia.

Nowe trendy! Już znamy najmodniejsze wzory na sezon jesień-zima 2017/2018

Ubrania w grochy na jesień 2017



Nie mamy żadnej wątpliwości, że grochy to jeden z najważniejszych wzorów sezonu jesień 2017. W wersji mini i maksi pojawiły się na sukienkach, bluzkach, spodniach, koszulach, spódnicach i wszelkiego rodzaju dodatkach. Wszystko przez powrót trendów, które były hitem w latach 80. i na początku 90.

Nie ma się co oszukiwać, że moda znów zatoczyła koło. Rzeczy, które pamiętamy z wczesnych lat młodości, znów wróciły, ale w odświeżonej wersji.

fot: screen Instagram/kolaż polki.pl

Na sezon jesień-zima 2017/2018 grochy lansował m.in. Givenchy, Miu Miu, Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Valentino czy Carolina Herrera. Jednak chyba największym ambasadorem tego trendu jest marka Balenciaga. Ten dom mody pokazał na wybiegu total look, który pojawił się w większości magazynów o modzie.

Ubrania w kwiaty dobrze mieć w szafie. To jeden z najmodniejszych wzorów na jesień 2017!

Jak nosić ubrania w grochy?

Obecnie w sklepach znajdziecie bardzo duży wybór ubrań i dodatków zdobionych grochami. Możecie wybierać między sukienkami, spódnicami, spodniami, bluzkami, koszulami, torebkami czy szalikami. Jeżeli kochacie ten motyw, to noście go od stóp do głów. Jeżeli nie chcecie przesadzać, to postawicie na jeden dominujący element. My proponujemy spodnie, które sprawią, że stylizacja będzie wyglądała świeżo.

A może uważacie, że ten print nie jest dla was? Wybierzcie jedynie drobny akcent. Może dacie się namówić na apaszkę, pasek, rękawiczki, czapkę lub buty?

fot:screen Instagram/kolaż polki.pl

9 rzeczy, które powinna mieć jesienią w szafie każda wielbicielka mody