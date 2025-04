Grochy i kropki to wzór, który kobiety kochają od lat. Pojawia się on rzadziej bądź częściej w trendowych zestawieniach, ale zawsze pozostaje "na czasie". W tym sezonie grochy i kropki wylansował duet Dolce & Gabbana, którego kolekcji na lato 2015 były bardzo mocnym akcentem. Projektanci, którzy jak zwykle inspirowali się włoską kulturą tym razem ograli ten motyw na wiele sposobów. Duże grochy, niewielkie kropki, miks z printem florystyczny czy total looki to wszystko co można było zobaczyć na pokazie w Mediolanie.

Modne kropki i grochy na lato 2015

Grochy, które kojarzą się przede wszystkim z latami 60. w dzisiejszych czasach wykorzystywane są w wielu formach. Od masywnych przez delikatne, które są fakturą tkaniny, a nie printem. W sklepach znajdziemy mnóstwo ubrań i dodatków ze wstawkami w ich postaci. W naszej galerii znajdziecie propozycje z m.in.: Topshop, H&M, Gerry Weber, Nenukko, F&F, New Yorker, Taranko i Solar.

Gwiazdy również nie stronią od groszków. Emma Stone fantastycznie połączyła je z kontrastującymi paskami a Sarah Paulson wybrała sukienkę, w której kropki są fakturą tkaniny. Zaś Kylie Minogue pojawiła się niedawno w zabójczym kombinezonie Stelli McCartney. Jak widać kropki nie muszą być wcale grzeczne i dziewczęce. Można je wystylizować tak by było bardzo sexy!

