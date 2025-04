Bardzo często pojawiają się opinie, że cekiny są zarezerwowane jedynie na okres Karnawału. Mówimy temu stanowcze nie! Te małe połyskujące cudeńka możecie nosić również na co dzień - na randkę, do kina, na spotkanie z przyjaciółmi, a nawet do pracy. Zobaczcie, jakie ubrania znajdziecie obecnie w polskich sklepach.

Reklama

Ubrania zdobione cekinami - zima 2016

W naszej galerii znajdziecie przegląd sukienek, spódnic, bluzek, topów, kombinezonów, szortów i spodni zdobionych cekinami. Jeżeli bogato zdobioną spódnicę połączycie ze swetrem oversize, a szorty z klasycznym t-shirtem i marynarką za pupę to otrzymacie świetne zestawy na co dzień. Odważycie się spróbować?

/fot. FREE/

Jeżeli nie jesteście przekonane do cekinowych ubrań, postawcie na dodatki. Kopertówka jest w stanie zmienić charakter całej stylizacji i dodać jej przysłowiowego pazura. Jeśli planujecie założyć je na wieczór, to możecie zaszaleć. Cekinowy total look? Czemu nie!

Reklama

We just love greens! #HM❤️ #colours Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika H&M (@hm) 17 Paź, 2015 o 8:20 PDT

Więcej hitów na chłodne dni:

17 ołówkowych spódnic z najnowszych kolekcji

Wybrałyśmy 13 modnych czapek na jesień

Nasz hit - ciepłe swetry i tuniki za pupę