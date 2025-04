Przed nami coraz piękniejsze i cieplejsze dni dlatego warto zaopatrzyć się w jakieś modowe nowinki. Wybrałyśmy się zatem na wirtualne zakupy w poszukiwaniu najciekawszych ciuchów z polskimi metkami. W naszym zestawieniu znalazły się niezastąpione T-shirty z nadrukami od PLNY, czy Dziedzica Pruskiego. A także nowość od Bohoboco, czyli limitowana kolekcja koszulek z modowymi hasłami.

Wiosną 2014 w naszych szafach nie może zabraknąć modnych printów, takich jak te od est by eS., czy zwariowanych fotonadruków jak te z kolekcji Aloha From Deer i Local Heroes. W naszym shoppingu z polską metką znalazło się również miejsce na kobiece kolekcje Blessus by Michael Hekmat i Bizuu. Znalazłyście już coś dla siebie?

Zajrzyjcie do galerii z modnymi ciuchami od polskich projektantów: