Natalia Siwiec to jedna z tych gwiazd, która rzadko zalicza wpadki. Mimo, że wciąż wzbudza kontrowersje my nie możemy jej niczego zarzucić. Uwielbiamy jej designerskie dodatki i odważne stylizacje a do tego to, że często pojawia się w ubraniach od polskich projektantów.

Natalia Siwiec i jej kosztowne ubrania

Nie chcemy nawet myśleć ile warta jest garderoba Natalii - a na pewno warta jest fortunę. Tym razem zwróciłyśmy uwagę na fantastyczny look, w którym pokazała się podczas eventu w Poznaniu. Sukienka z fantastycznymi frędzlami to projekt Chaos by Marta Bliglova. Sukienka w tym stylu świetnie wyglądać będzie zarówno w komplecie ze szpilkami jak i trampkami.

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika NATALIA SIWIEC Official❎ (@nataliasiwiec.official) 8 Lip, 2015 o 2:37 PDT

Natalia Siwiec oprócz sukienki polskiej designerki miała na sobie kilka tysięcy złotych w akcesoriach. Szpilki na platformie peep-toe to projekt Christiana Louboutina zaś niewielka torebka od Yves Saint Laurent to prawdziwy majstersztyk. Jak oceniacie całość? Bo nam bardzo się podoba!

