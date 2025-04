Maturzyści już odliczają dni do najważniejszego egzaminu w życiu! A każda interesująca się modą nastolatka myśli również o stylizacji, która będzie odpowiednia na tę okazję. Tego dnia musicie wyglądać przede wszystkim elegancko i zgodnie z zasadami dress codu. Dlatego w naszym przeglądzie znajdziecie ubrania w stonowanych kolorach (białym, czarnym, szarym, granatowym i beżowym) i o klasycznych krojach. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Jak ubrać się na maturę 2015

W naszym zestawieniu pojawiły się ubrania z najnowszych, wiosenno-letnich kolekcji popularnych marek odzieżowych. Spodnie, spódnice, sukienki, marynarki, koszule i topy - jednym słowem każda z was znajdzie coś dla siebie. Stworzyłyśmy również przykładowy look, który doskonale sprawdzi się w czasie egzaminów maturalnych.

Podstawą stylizacji jest bardzo modna, rozkloszowana spódnica do kolan i klasyczna biała koszula z długimi rękawami. Obie rzeczy udało się nam wypatrzeć wśród propozycji marki H&M. Czarna torebka na ramię i masywny pierścionek z bordowym szkiełkiem pochodzi z Topshopu. Do tego jeszcze eleganckie szpilki z Zary i lakier do paznokci Revlon (Nr. 620 - Bewitching). Co wy na to? Podoba się wam nasza propozycja?

