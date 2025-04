Latem 2014 w waszych szafach nie może zabraknąć egzotycznych wzorów rodem z polinezyjskich plaż. Motywy kwiatów lotosa, czy hibiskusa są najgorętsze. A kreacje i dodatki w tym stylu sprawią, że wakacje będą trwały o wiele dłużej. W sklepach znajdziecie mnóstwo rzeczy w ten deseń. Od codziennych sukienek i marynarek po wakacyjne hity. Kostiumy kąpielowe, tuniki, czy pareo.

Uwaga! Wzory wyszczuplają

Pamiętajcie, że ubrania, czy stroje kąpielowe ozdobione nierównym printem wyszczuplają. A przynajmniej optycznie maskują wszelkie niedoskonałości. Dlatego jeśli martwicie się, że nie zdążycie zrzucić paru zbędnych kilogramów przed długo wyczekiwanymi wakacjami, zainwestujcie w tropikalne wzory. Kolorowe kwiaty i liście palmowe sprawią, że będziecie czuły się bardziej komfortowo!

Modne ubrania z motywem palmy

Ubrania i dodatki w owocowy wzór

Modne ubrania w afrykańskim klimacie

1 z 27 Spódnico-spodnie New Look w tropikalny wzór, cena ok. 129 zł

2 z 27 Top H&M w tropilany wzór, cena ok. 29 zł

3 z 27 Bikini w tropikalny wzór Calzedonia, cena ok. 220 zł

4 z 27 Sukienka w tropikalny wzór H&M, cena ok. 59 zł

5 z 27 Bluzka w tropikalny wzór Fantasie

6 z 27 Torba w tropikalny wzór Parfois, cena ok. 99 zł

7 z 27 Strój kąpielowy w tropikalny wzór Huit, cena ok. 350 zł

8 z 27 Top w tropikalny wzór F&F, cena ok. 49 zł

9 z 27 Tunika w tropikalny wzór H&M, cena ok. 39 zł

10 z 27 Spódnica w tropikalny wzór Oodji, cena ok. 69 zł

11 z 27 Bluzka w tropikalny wzór F&F, cena ok. 42 zł

12 z 27 Buty Wrangler w tropikalny wzór, cena ok. 299 zł

13 z 27 Spódnico-spodnie New Look w tropikalny wzór, cena ok. 129 zł

14 z 27 Sukienka w tropikalny wzór Solar, cena ok. 339 zł

15 z 27 Torba w tropikalny wzór Huit, cena ok. 275 zł

16 z 27 Bluzka w tropikalny wzór F&F, cena ok. 62 zł

17 z 27 Sarong w tropikalny wzór Huit, cena ok. 172 zł

18 z 27 Szpilki w tropikalny wzór Stylowebuty.pl, cena ok. 129 zł

19 z 27 Sukienka w tropkilany wzór Oodji, cena ok. 99 zł

20 z 27 Bikini w tropikalny wzór Calzedonia, cena ok. 200 zł

21 z 27 Sukienka w tropikalny wzór New Look, cena ok. 129 zł

22 z 27 Tunika w tropikalny wzór Bonprix, cena ok. 90 zł

23 z 27 Dół od kostiumu kąpielowego River Island, cena ok. 59 zł

24 z 27 Sarong w tropikalny wzór H&M, cena ok. 39 zł

25 z 27 Góra od kostiumu River Island, cena ok. 79 zł

26 z 27 Top w tropikalny wzór New Look, cena ok. 89 zł