Mylnie założyłyśmy, że wszystkie planujecie spędzić święta w eleganckich stylizacjach. Pewnie wiele z was ma zamiar leniuchować w wygodnym dresie, w towarzystwie gorącej czekolady z marshmallowsami. Dzisiaj chcemy was przekonać, że nawet w tym czasie można wyglądać modnie i stylowo.

Reklama

Stylowe święta w domowym zaciszu

Możliwości jest bardzo dużo! Zaczynając od legginsów z luźnym swetrem za pupę, przez spodnie dresowe i ciepłą bluzę, aż do wygodnej piżamy i miłego w dotyku szlafroka. Jednak ostateczny wybór należy oczywiście do was. Bo przecież w tym czasie najważniejsza jest wygoda!

Podstawę już mamy, ale co z dodatkami. Przecież ciepłe skarpetki i zabawne kapcie są nieodzownym elementem podstawowego zestawu leniucha. Do tego jeszcze ciepły koc, świąteczny kubek, nastrojowy film lub dobra książka. Przepis na idealne święta gotowy!

Wszystkie rzeczy, które znalazły się w galerii, udało się nam wypatrzeć w popularnych sieciówkach. Naszym zdecydowanym faworytem jest granatowy szlafrok w białe gwiazdki i grube, beżowe skarpetki z H&M. Nie możemy się oprzeć również ciepłym kapciom w różowym kolorze z najnowszej kolekcji Oysho.

Reklama

Więcej stylowych propozycji na święta:

Pomysły na prezent dla 5 typów kobiet

Nasz hit! Czerwone ubrania do dodatki

Jak się ubrać na Wigilię? May dla was 3 pomysły!