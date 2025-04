Margaret już od dłuższego czasu jest jedną z najlepiej, a już na pewno najciekawiej ubranych gwiazd z rodzimego podwórka. Ostatnio zauważyłyśmy, że młoda artystka stawia na designerskie dodatki, które noszą największe nazwiska na świecie. Gzie i za ile takie można kupić?

Ubierz się jak Margaret J.

Na imprezie Bestsellery Empiku swoją kwiatową sukienkę, Margaret uzupełniła torebką w kształcie "Happy Meal" z wiosennej kolekcji Moschino by Jeremy Scott. Ten zabawny dodatek to koszt ponad 3,000 złotych. Tę samą torebkę można było zobaczyć już na takich gwiazdach jak Rita Ora, Rihanna, czy Joanna Horodyńska.

Zaś na imprezie "Grube Ryby" zorganizowanej przez Radio Kolor swój look moro z frędzlami uzupełniła słynnym "Mountain Hat" projektu Vivienne Westwood. Ten sam kapelusz nosi przede wszystkim Pharrell Williams. A jego koszt to ok 550 złotych.



