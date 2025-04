26-letnia Kristen Stewart robi furorę w Cannes nie tylko za sprawą nowej fryzury, ale i stylizacji. Aktorka aktualnie promuje film Woody'ego Allena - "Cafe Society", w którym gra obok Blake Lively i Gasparda Ulliel. Podczas photocallu na Festiwalu Cannes 2016 Kristen zaprezentowała się w stylizacji bardzo prostej, ale i też ultra modnej.

Ubierz się jak Kristen Stewart

Co można powiedzieć o Kristen to to, że stroni od mediów, nie lubi się z paparazzi i wokół niej wciąż powstają plotki i skandale (romans z żonatym, z francuską artystką...etc.). Jednak trzeba jej przyznać, że na wielkie wyjścia jej stylista sprawdza się na medal.

Tym razem wybrał dla niej ołówkową spódnicę Chanel, którą połączył z prostym crop topem. Złote naszyjniki i zegarek z czarną tarczą to mocne akcenty tego looku. Wisienką na torcie są jednak wzorzyste szpilki. Biały look z pazurem. Jak wam się podoba? Bo my z chęcią skopiowałybyśmy ten zestaw.

fot. ONS.pl

Ołówkową spódnicę znalazłyśmy w nowej kolekcji Solar a bluzkę w sklepie internetowym Topshop. Do tego szpilki z Gino Rossi, naszyjnik z H&M i złoty zegarek z Zalando.pl. Gotowe! :)

