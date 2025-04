46-letnia Jennifer Lopez to przykład gwiazdy, która wie jak korzystać z atutów swojego wieku i figury. Zawsze wygląda perfekcyjnie! To samo było w przypadku jej wystąpienia w ONZ podczas UN Foundation's Gender Equality Discussion. Gwiazda wybrała pastelowy look w odcieniu brzoskwini. Może się to wydać niemożliwe, ale gwiazda nawet tak słodki i dziewczęcy kolor potrafiła wystylizować z najwyższą klasą.

Ubierz się w pastelowy total look jak Jennifer Lopez

Artystka miała na sobie rozkloszowaną spódnicę midi, którą połączyła z połyskującą koszulą i dodatkami w brzoskwiniowej tonacji. Do tego makijaż podkreślający kolor jej oczu i gładko zaczesane do góry włosy i uszy ozdobione punktowymi kolczykami. Wyglądała świetnie.

My postarałyśmy znaleźć w sklepach dostępnych w Polsce ubrania i akcesoria, dzięki którym stworzycie komplet w jej stylu. Tiulową spódnicę kupicie w sklepie internetowym Topshop zaś koszulę z kołnierzykiem w New Yorkerze.

Kopertówkę podobną do tej Jennifer Lopez znalazłyśmy w New Look. Brzoskwiniowe szpilki zastąpiłyśmy bardziej ekstrawaganckimi z kolekcji marki Celebrity. Wisienką na torcie są kolczyki polskiej marki Yes. Wykończeniem całości jest makijaż. Paletka cieni Misslyn w kolorystyce nude i brązów świetnie odzwierciedli jej look. Podoba się wam?

