Lubimy robić zakupy u polskich projektantów, jednak niekiedy ceny projektów są odstraszające. Nie chodzi oczywiście o widzi mi się designerów! Wysokie ceny to wypadkowa dobrej jakości, polskiej produkcji i rodzimych materiałów. Pamiętajcie również, że sklepy narzucają wysokie marże, z czego sami projektanci dostają niekiedy nawet i połowę ceny końcowej.

Modne ubrania i dodatki od polskich projektantów

W związku z tym wybrałyśmy się na wirtualne zakupy do polskich twórców. W naszym zestawieniu znalazły się wciąż modne spodnie dresowe, ktore kupicie m.in. w kolekcjach by Insomnia, RISK made in warsaw, czy Local Heroes. Oprócz tego dodatki! Czapka z pomponem "HI Mom" od Rebel Unique jest fantastyczna, podobnie jak pozłacany pierścień 10 Decorat.

Nie zapomniałyśmy również o popularnych markach streetowych. W naszej galerii hity z kolekcji Prosto., PLNY Lala i Cukier Pruski. Przekonajcie się same co znalazłyśmy w cenach do 199 złotych!

Więcej modnych ubrań i dodatków na zimę:

