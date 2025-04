Pepitka powraca do nas w prawie każdym sezonie jesienno-zimowym. Tym razem nie jest inaczej! Idąc z duchem lansowanych trendów przygotowałyśmy przegląd ubrań i dodatków zdobionych tym charakterystycznym wzorem.

Modna pepitka na jesień 2014

Ten motyw jest dość elegancki! Dlatego nosimy go, na co dzień i od święta. Tym razem w kolekcjach dominuje pepitka w klasycznej, czarno-białej kolorystyce. Przekłada się to również na rzeczy, które możecie obecnie znaleźć w sklepach.

Nie bójcie się mieszać wzorów! Pepitka w duecie z kratką lub kwiatowymi motywami stworzy niezapomnianą stylizację.

1 z 21 Marynarka w pepitkę, River Island, cena, ok. 225 zł

2 z 21 Spódnica w pepitkę, House, cena, ok 59,99 zł

3 z 21 Sukienka w pepitkę, New Look, cena, ok. 100 zł

4 z 21 Baleriny w pepitkę, New Look, cena, ok. 50 zł

5 z 21 Szalik w pepitkę, New Look, cena, ok. 65 zł

6 z 21 Baleriny w pepitkę, Dorothy Perkins, cena, ok. 75 zł

7 z 21 Torebka w pepitkę, New Look, cena, ok. 65 zł

8 z 21 Bluzka w pepitkę, Mohito, cena, ok. 89,99 zł

9 z 21 Spódnica w pepitkę, Mohito, cena, ok. 139,99 zł

10 z 21 Gumka do włosów w pepitkę, River Island, cena, ok. 25 zł

11 z 21 Sukienka w pepitkę, Topshop, cena, ok. 175 zł

12 z 21 Spodnie w pepitkę, River Island, cena, ok. 200 zł

13 z 21 Parasolka w pepitkę, Dorothy Perkins, cena, ok. 40 zł

14 z 21 Sukienka w pepitkę, New Look, cena, ok. 85 zł

15 z 21 Chusta w pepitkę, New Look, cena, ok. 40 zł

16 z 21 Sukienka w pepitkę, New Look, cena, ok. 110 zł

17 z 21 Top w pepitkę, New Look, cena, ok. 65 zł

18 z 21 Kombinezon w pepitkę, Topshop, cena, ok. 225 zł

19 z 21 Top w pepitkę, H&M, cena, ok. 49,90 zł

20 z 21 Sweter w pepitkę, Rue Paris, cena, ok. 89,90 zł