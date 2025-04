Halloween to dzień, w którym z czystym sumieniem możemy się przebrać za co nam się tylko podoba. Jednak nie jesteśmy zmuszone wymyślać nie wiadomo jakich kostiumów. Czasem wystarczy symboliczny akcent który wprawi nas w odpowiedni nastrój. Bluza z motywem dyni, zabawne skarpety, czy ozdoba na włosy na pewno okażą się hitem.

Modne ubrania i dodatki na Halloween 2014

W popularnych sieciówkach tj. Topshop, czy River Island, znalazłyśmy modne ciuchy i dodatki z zabawne motywy. W tym roku Halloween wypada w piątek, więc warto przygotować się na uczelnię, do szkoły, czy nawet do pracy. Oczywiście bez zbędnych szaleństw! Jesteśmy pewne, że codzienny look uzupełniony "krwawymi" skarpetami, czy zabawną opaska do włosów zrobi furorę!

