W ostatni czwartek Zofia Ślotała pojawiła się na evencie C&A Re-Imagine Design Challenge 2014, gdzie pokazała swoje wsparcie dla polskiego designera Michaela Hekmata. Projektanta marki Blessus, który reprezentuje nasz kraj w międzynarodowym konkursie modowym. Gwiazda na evencie pojawiła się w iście wiosennej stylizacji, w której połączyła ze sobą modne printy i kolory. Niebieski płaszczyk i szpilki, zielony zegarek i jasna torebka stworzyły ciekawą całość.

Reklama

W związku z tym wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu ubrań w stylu Zofii Ślotały. Płaszcz w jej stylu znalazłyśmy w Taranko, a buty na obcasie w Simple CP. Biały top w wiosennej kolekcji est by eS., a spodnie w znanej sieciówce F&F. Dodatki to najnowsza kolekcji hiszpańskiej marki Tous, a torebka to niedroga propozycja z Carry. Zobaczcie ile kosztowały poszczególne elementy jej garderoby!

Reklama

Więcej o stylu Zofii Ślotały:

Zobacz kilkadziesiąt looków stylistki

Ślotała łączy sport i elegancję

Szary total look od Zofii Ślotały

Zajrzyjcie do galerii z modnymi ubraniami w stylu gwiazdy: