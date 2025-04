Khloe Kardashian to młodsza siostra Kim, która nie ustępuje jej w stylu. Celebrytka charakteryzuje się masywną budową ciała przez, co jej stylizacje wzbudzają wiele zastrzeżeń. Często zdarza jej się nosić odważne zestawy, które pozornie mogą nie pasować do jej sylwetki. Ona się jednak tym nie przejmuje. Jednak jej ostatni look bardzo nam się spodobał. Czerń, czerwone paznokcie i frędzle. Jest szał!

Ubierz się w stylu Khloe Kardashian

Czarną bluzkę z długim rękawem znalazłyśmy w F&F, zaś piękne buty z frędzlami w Di Trevi Boutique. Torba z frędzlami pochodzi z Mango, a spodnie z H&M. Całość uzupełniona czerwonym manicure od Lambre i pomadką M-A-C z limitowanej kolekcji Rocky Horror Picture Show. Dla nas bomba, a wa jak się podoba?

