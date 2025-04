Izabela Zwierzyńska, którą znamy przede wszystkim z serialu "Barwy Szczęścia" pojawiła się na prezentacji wyjątkowej kolekcji Mohito. Aktorka miała na sobie ołówkową spódnicę i top z nadrukiem. Ten modny zestaw połączyła z granatowym kardiganem i brązową torbą. Złotymi dodatkami i miętowymi butami New Balance. Całość bardzo eklektyczna, ale świetnie ze sobą zagrała.



Ubierz się w stylu Izabeli Zwierzyńskiej

Czarną spódnicę znalazłyśmy w ofercie polskiej marki ESTby ES., zaś biało-czarny t-shirt z nadrukiem to dzieło projektantów rodzimej marki Prosto. Kardigan z niewielką kokardką znalazłyśmy w Bonprix, a złoty łańcuch w New Yorkerze. Zaś brązową torbę w Parfois. Wszystko dostępne w Polsce i to w przystępnych cenach. Zobaczcie ile zapłacicie za te rzeczy!

