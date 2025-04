Mimo, że aura za oknem nie pozwala nam myśleć zbyt intensywnie o ciepłych dniach to i tak my przywołujemy ją...stylem. Tym razem mamy dla was look z wiosenno-letniego pokazu włoskiego domu mody Gucci. Łączy on w sobie lato (sandałki na obcasie), z zimą (beret z pomponem).

Reklama

Ubierz się tej wiosny w stylu Gucci

Koszulę z wiązaniem pod szyją a także plisowana spódnicę w paski znalazłyśmy w sklepie Mango. W tym bluzka jest jeszcze aktualnie na wyprzedaży. Oprócz tego w New Look znalazłyśmy połyskujące sandałki na szpilce a w Solarze beret. Look wykończyłyśmy masywnymi kolczykami od brytyjskiej marki Claire's.

fot. FREE

Niestety nasze propozycje nie są tak ekstrawaganckie jak te zaprezentowane na wybiegu w Mediolanie. Jednak nasza, bardziej stonowana wersja sprawdzi się w bardziej przyziemnych niż wybieg mody sytuacjach. Co wy na to?

Reklama

Więcej modnych hitów na wiosnę 2016:

Modne kolory wiosny 2016: stawiamy na pudrowy róż Te rzeczy chcemy mieć wiosną w swoich szafach! 17 kolorowych płaszczy na wiosnę 2016