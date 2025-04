Podczas jesienno-zimowego pokazu Gucci można było zobaczyć niecodzienne połączenie niebieskiego z zielenią. My ten miks zinterpretowałyśmy w równie ciekawe połączenie, które łatwiej nam będzie stworzyć zasobami polskich sklepów. A mianowicie beż i szarości, zatem do dzieła!

Ubierz się w stylu Gucci

Niebieski garnitur zastąpiłyśmy beżowym, a zielone futro i koszulę odpowiednikami w odcieniach szarości. Do tego pasujące go kompletu okulary przeciwsłoneczne i torebka w stylu listonoszki w pastelowym odcieniu. Podobnie, jak w oryginale. A na koniec ekstrawaganckie buty. W pokazie Gucci modelki szły w butach z wężowej skóry kolorystycznie dopasowanymi do spodni. My zrobiłyśmy to samo - dopasowałyśmy sztyblety do nogawek, jednak zamiast węża dałyśmy dalmatyńczyka. Jak wam się podoba ten jesienny look?

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w stylu Gucci: