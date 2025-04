Na jesienno-zimowym pokazie Christiana Diora oprócz butów, które zrobiły chyba największą furorę zwróciłyśmy uwagę na płaszcze. Od tych klasycznych po futra - wszystkie wyglądały doskonale. My wybrałyśmy bardzo prosty zestaw, który jak się okazuje w prosty sposób możecie złożyć kupując ubrania w sieciówkach i internecie. Niecodzienne a jakże ciekawe połączenie krwistej czerwieni z pudrowymi różami na pewno sprawi, że wasza stylizacja nie pozostanie innym obojętna.

Ubierz się w jesiennym stylu Diora

Czerwony płaszcz a do tego spódnica za kolano i prosta bluzka. Zestaw w 2 odcieniach różu wygląda świetnie. A do tego botki w stylu tych, które zaprezentował ten dom mody na paryskim wybiegu. Płaszcz znalazłyśmy w nowej ofercie New Yorkera zaś spónicę kupicie w Topshopie. Bluzka Esprit jest aktualnie na przecenie a kupicie ją na Zalando.pl. A na koniec botki. Model, który wybrałyśmy znajdziecie w Mango. Podoba się wam ten zestaw?

