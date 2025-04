Zosia Ślotała to jedna z najlepiej ubranych kobiet polskiego show biznesu. Wie kiedy postawić na klasykę, a kiedy może pozwolić sobie na modowe szaleństwo. Tym razem gwiazda wystylizowała sukienkę midi - o długości, która jest bardzo trudna do ogrania. Jednak jej się udało, a jak to zrobiła?

Zosia Ślotała nosi modną sukienkę midi

Czarna kreacja, która pochodzi z zimowej kolekcji Michaela Hekmata dla Blessus (cena ok. 960 złotych) ma długość delikatnie za kolano. Dlatego też do tego typu kroju musimy postawić na buty na wysokim obcasie. Chyba, że mamy 180 centymetrów wzrostu i figurę modelki, wtedy świetnie będziemy wyglądać nawet w balerinach. :)

Zosia Ślotała wybrała satynowy model z klamrą od Manolo Blahnika. Ten sam, który miała na sobie Carrie Bradshaw podczas ślubu (tego udanego), z Mr. Bigiem. Koszt tego modelu to niecałe 3000 złotych.

