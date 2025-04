Victoria Beckham ciężko pracuje nad otwarciem swojego pierwszego, flagowego butiku na Londyńskim Mayfair. Paparazzi już na nią czekają i fotografują jej każdy look, gdy ta przychodzi sprawdzić postępy w remoncie jej nowego lokalu. Tym razem wybrała czerń, którą kocha chyba najbardziej...Jak my wszystkie!



Projektantka nie mogła powstrzymać się i swój look uzupełniła czymś, co sama zaprojektowała. Tym razem jest to torebka z jej jesiennej kolekcji. Oprócz tego gwiazda miała na sobie czarne zamszowe szpilki Manolo Blahnika oraz czarną bluzę - pelerynę projektu Balenciagi. Całość wygląda bardzo elegancko, a ekstrawagancki element w postaci niecodziennej bluzy sprawił, że wyglądała ultra fantastycznie! Kochamy jej styl, a wam jak się on podoba? No, wyłączając wybujałe ceny jej ciuchów...

