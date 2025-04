Sara Mannei Boruc wzbudza sprzeczne emocje, nie zawsze te pozytywne. Jednak parę spraw jest pewnych. Żona naszego piłkarza jest piękną kobietą, a do tego wie jak dobrze wyglądać. Tym razem podczas warszawskiego pokazu jednego ze znanych projektantów celebrytka postawiła na wciąż hitowe pastele w połączeniu z szarością. Jak to wypadło? Fantastycznie! Krótki golf, ołówkowa spódnica, delikatne dodatki i szpilki w kolorze nude. Współczesna klasyka w najlepszym wydaniu.

Ubierz się jak Sara Mannei Boruc

Krótki golf w jej stylu wybrałyśmy z kolekcji zimowego H&M, zaś spódnicę znalazłyśmy wśród nowości polskiej marki Caterina. Szpilki w cielistym odcieniu pochodzą z nowej linii Melissy, zaś torebkę kupicie w sklepach Primamoda. Na koniec lakier do paznokci z Sephory i delikatny błyszczyk do ust Dior Addict. Look niemal doskonały gotowy!

