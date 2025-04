Salma Hayek to jedna z największych gwiazd Hollywood, a do tego żona potentata finansowego. Nic więc dziwnego, że wygląda świetnie i nawet w wieku 48 lat może konkurować z niejedną 20-tką. Tym razem paparazzi sfotografowali ją w czarnej stylizacji z kapeluszem. Jak widać ten kolor to zawsze dobre rozwiązanie. Zobaczcie zatem gdzie kupicie ubrania by wyglądać tak jak ona.

Ubierz się jak Salma Hayek

Czarny płaszcz znalazłyśmy w sklepie polskiej marki Caterina. Sukienka pochodzi z kolekcji Esotiq, a kozaki z Hego's Milano. Do tego czarny kapelusz z H&M i czarno-biała apaszka z F&F. Na koniec pierścionek z Topshop i...torebka Yves Saint Laurent. Ta ostatnia pozycja to koszt ponad 5,000 złotych. Niestety.

