48-letnia Salma Hayek to wyjątkowy przykład klasy i elegancji. Gwiazda na czerwone dywany wybiera ekstrawaganckie kreacje od Alexandra McQueena, Gucci i Saint Laurent, Na co dzień jednak wygląda równie szykownie. Tym razem paparazzi przyłapali ją w Londynie. Aktorka pojawiła się w granatowo-czerwonej stylizacji by wygłosić wykład podczas Facebook Creative Talks for Advertising Week Europe.

Ubierz się jak Salma Hayek

Gwiazda wybrała profesjonalny look, który był elegancki, ale i na luzie. Granatowe spodnie, koszula w delikatny wzorek, czerwony sweterek i stonowane dodatki. Wszystko bardzo ze sobą gra i jesteśmy pewne, że sprawdzi się przy wielu okazjach.

W związku z tym wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu ubrań w jej stylu. Granatowe dżinsy z szerokimi nogawkami kupicie w Topshop a czerwony sweterek to model dostępny w Solar. Sandałki w stylu lat 70. znalazłyśmy w nowej kolekcji Solo Femme a płaszcz w Simple CP. Granatowa torebka pochodzi z PrimaModa, zaś koszula w drobny print z Medicine. Na koniec tylko okulary przeciwsłoneczne z Parfois i czerwona pomadka polskiej marki Lambre. Wszystkie zdjęcia i ceny znajdziecie zaglądając do naszej galerii, która znajduje się poniżej.

