Rozalia Mancewicz, która niedawno odpadła z programu "Celebrity Splash", pojawiła się na spotkaniu prasowym kosmetycznej marki Le Petit Marseillais. Była Miss Polonia wybrała na tę okazję smart-casualową stylizację - doskonałą na wczesną wiosnę. Cygaretki, proste szpilki i golf to zestaw, który sprawdzi się zarówno do pracy w biurze jak i wypad z koleżankami na miasto. Prosto i bez zbędnych udziwnień.

Ubierz się jak Rozalia Mancewicz

Wybrałyśmy tę stylizację, gdyż jest ona ponadczasowa. Klasyczne elementy można łączyć z najróżniejszymi dodatkami. W tym przypadku gwiazda postawiła na niezobowiązujący szyk w miejskim stylu. My wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu ubrań i akcesoriów, dzięki którym stworzycie look w jej stylu.

Czarne spodnie znalazłyśmy w F&F, zaś golf na promocji w internetowym sklepie Top Secret. Czarne szpilki to zdobycz z nowej kolekcji polskiej marki Loft37, a torebka to model Sabriny Pilewicz z limitowanej kolekcji stworzonej dla HTC. Zestaw Rozalii uzupełniłyśmy złotym zegarkiem na skórzanym pasku marki Guess i pierścionkiem ozdobionym cyrkoniami z APM Monaco. Uwieńczeniem całości jest czerwony lakier. My wybrałyśmy odcień "Lola" od Marca Jacobsa. W końcu kosmetyki tego designera dopiero co trafiły do sprzedaży w naszym kraju i są gorącym produktem. Ceny elementów tej stylizacji znajdziecie w naszej galerii znajdującej się poniżej.

