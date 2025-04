Chociaż nie świeci słońce to na pogodę wciąż nie możemy narzekać. Dlatego też zainspirowała nas dzisiaj Rosie Huntington-Whiteley, brytyjska top modelka, która przebywa aktualnie w Beverly Hills. Chociaż do upałów nam daleko, to biały total look jest jak najbardziej na miejscu. A do jej zestawu musiałybyśmy dodać jedynie jasny płaszcz.

Reklama

Ubierz się w stylu Rosie Huntington-Whiteley

Gwiazda i dziewczyna Jasona Stathama postawiła na pluszowy sweterek, który połączyła z białymi spodniami i szpilkami w jasnym kolorze. My sweter w jej stylu znalazłyśmy w Topshopie, spodnie w kolekcji polskiej marki Medicine, a buty w ofercie marki Bayla. Do tego futrzana torebka z F&F, złote bransoletki z Parfois i okulary przeciwsłoneczne Oakley. Podoba się wam ten look? Czy uważacie, że biel przeznaczona jest na letnie miesiące?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Halloween 2014 w stylu gwiazd

Imprezowy look w stylu Kate Moss

Khloe Kardashian stawia na czerń